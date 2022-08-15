Убийцу чиновницы из Башкирии взяли под арест на два месяца

Убийцу чиновницы из Башкирии взяли под арест на два месяца
Убийцу чиновницы из Башкирии взяли под арест на два месяца
Вчера, 17:49ПроисшествияНаталья БалыковаФото: СУ СКР по РБ
Он останется в следственном изоляторе до 13 октября, сообщила объединенная пресс-служба судов республики.

О содержании обвиняемого под стражей ходатайствовал следователь. Сам фигурант уголовного дела и его защитник просили о более мягкой мере пресечения. Однако суд встал на сторону следствия. Постановление об аресте пока не вступило в силу и может быть обжаловано.

Как сообщал Mkset, 31-летняя Дина Махиянова была убита 14 августа. По версии следствия, в тот день на нее, возвращавшуюся с дня рождения подруги, набросился с ножом бывший муж, 37-летний Алик Махиянов. Женщина умерла на руках подруг от множественных ранений. Обвиняемый скрылся, однако позже явился в полицию и сознался в убийстве.

Глава Белорецкого района Андрей Иванюта отмечал, что чиновница стала жертвой домашнего насилия — с его слов, бывший муж ранее неоднократно ее избивал, обращения в правоохранительные органы не дали результата.

Дина Махиянова работала начальником отдела развития агропромышленного сектора, анализа и прогнозирования потребительского рынка районной администрации. У нее остались двое сыновей.

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