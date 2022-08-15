Убийцу чиновницы из Башкирии взяли под арест на два месяца

О содержании обвиняемого под стражей ходатайствовал следователь. Сам фигурант уголовного дела и его защитник просили о более мягкой мере пресечения. Однако суд встал на сторону следствия. Постановление об аресте пока не вступило в силу и может быть обжаловано.
Как сообщал Mkset, 31-летняя Дина Махиянова была убита 14 августа. По версии следствия, в тот день на нее, возвращавшуюся с дня рождения подруги, набросился с ножом бывший муж, 37-летний Алик Махиянов. Женщина умерла на руках подруг от множественных ранений. Обвиняемый скрылся, однако позже явился в полицию и сознался в убийстве.
Глава Белорецкого района Андрей Иванюта отмечал, что чиновница стала жертвой домашнего насилия — с его слов, бывший муж ранее неоднократно ее избивал, обращения в правоохранительные органы не дали результата.
Дина Махиянова работала начальником отдела развития агропромышленного сектора, анализа и прогнозирования потребительского рынка районной администрации. У нее остались двое сыновей.