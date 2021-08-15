В центре Уфы такси столкнулось с иномаркой, а затем сбило двух пешеходов

Сегодня, 15 августа, около 15:40 часов на перекрёстке улиц Карла Маркса и Чернышевского столкнулись два автомобиля. Об этом сообщила пресс-служба ГИБДД по Уфе.
Предварительно, 54-летний водитель за рулём машины марки «Suzuki Grand Vitara» двигался в сторону улицы Коммунистическая. Иномарка столкнулась с автомобилем «Toyota RAV4», который ехал на зелёный свет светофора. От удара «Suzuki» выехала на тротуар и сбила двух пешеходов: 26-летнего молодого человека и 32-летнюю женщину. Отметим, что виновник аварии — водитель «Suzuki» — был таксистом (на машине изображён логотип «Яндекс.Такси»).
Водителя «Suzuki» и двух пешеходов, на которых наехала машина, госпитализировали. Сотрудники ГИБДД начали разбирательство.