В центре Уфы такси столкнулось с иномаркой, а затем сбило двух пешеходов

В центре Уфы такси столкнулось с иномаркой, а затем сбило двух пешеходов
В центре Уфы такси столкнулось с иномаркой, а затем сбило двух пешеходов
Вчера, 18:56ПроисшествияАлександра КонстантиноваФото: ГИБДД по Уфе
По словам очевидцев, среди пострадавших беременная женщина.

Сегодня, 15 августа, около 15:40 часов на перекрёстке улиц Карла Маркса и Чернышевского столкнулись два автомобиля. Об этом сообщила пресс-служба ГИБДД по Уфе.

Предварительно, 54-летний водитель за рулём машины марки «Suzuki Grand Vitara» двигался в сторону улицы Коммунистическая. Иномарка столкнулась с автомобилем «Toyota RAV4», который ехал на зелёный свет светофора. От удара «Suzuki» выехала на тротуар и сбила двух пешеходов: 26-летнего молодого человека и 32-летнюю женщину. Отметим, что виновник аварии — водитель «Suzuki» — был таксистом (на машине изображён логотип «Яндекс.Такси»).

Фото: Mkset.ru

Водителя «Suzuki» и двух пешеходов, на которых наехала машина, госпитализировали. Сотрудники ГИБДД начали разбирательство.

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