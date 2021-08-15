В центре Уфы такси столкнулось с иномаркой, а затем сбило двух пешеходов

Предварительно, 54-летний водитель за рулём машины марки «Suzuki Grand Vitara» двигался в сторону улицы Коммунистическая. Иномарка столкнулась с автомобилем «Toyota RAV4», который ехал на зелёный свет светофора. От удара «Suzuki» выехала на тротуар и сбила двух пешеходов: 26-летнего молодого человека и 32-летнюю женщину. Отметим, что виновник аварии — водитель «Suzuki» — был таксистом (на машине изображён логотип «Яндекс.Такси»).