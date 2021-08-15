На дорогах Башкирии за минувшие сутки произошло четыре смертельных ДТП

Вчера 14 августа, в республике зарегистрировали шестнадцать аварий, в которых четыре человека погибли и шестнадцать пострадали, сообщила пресс-служба ГИБДД по РБ.

Так, одно из смертельных ДТП произошло в селе Таймасово Куюргазинского района. Днём 20-летняя жительница Кумертау за рулём «Hyundai Accent» ехала по улице Р. Султангареева. Но в один момент машина опрокинулась и съехала в кювет. В автомобиле также находилась 35-летняя сестра водителя. Пассажирка скончалась в больнице через пару часов после происшествия. Вечером в Стерлитамакском районе на 4 километре трассы Н.Николаевский-Васильевка съехала в кювет «Лада Гранта», за рулём которой был 24-летний житель Салавата. В дальнейшем машина опрокинулась. Мужчина скончался на месте ДТП. Около полуночи в Чишминском районе на 2 километре автодороги Енгалышево-Осоргино авто ВАЗ-2101, которую вёл 40-летний уфимец, столкнулся с УАЗ, который, как предполагается, стоял из-за поломки. К сожалению, водитель ВАЗ погиб на месте происшествия. Также поздно ночью в Сибае на улице Чайковского 33-летний мужчина за рулём «Skoda Octavia» съехал в кювет. Автомобиль опрокинулся и упал на бетонный столб. Водитель скончался до приезда скорой помощи. По всем указанным происшествиям начато разбирательство.

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