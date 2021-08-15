На дорогах Башкирии за минувшие сутки произошло четыре смертельных ДТП

На дорогах Башкирии за минувшие сутки произошло четыре смертельных ДТП
На дорогах Башкирии за минувшие сутки произошло четыре смертельных ДТП
Вчера, 12:40ПроисшествияАлександра КонстантиноваФото: Скриншот с видео ГИБДД по РБ
Вчера 14 августа, в республике зарегистрировали шестнадцать аварий, в которых четыре человека погибли и шестнадцать пострадали, сообщила пресс-служба ГИБДД по РБ.

Так, одно из смертельных ДТП произошло в селе Таймасово Куюргазинского района. Днём 20-летняя жительница Кумертау за рулём «Hyundai Accent» ехала по улице Р. Султангареева. Но в один момент машина опрокинулась и съехала в кювет. В автомобиле также находилась 35-летняя сестра водителя. Пассажирка скончалась в больнице через пару часов после происшествия.

Вечером в Стерлитамакском районе на 4 километре трассы Н.Николаевский-Васильевка съехала в кювет «Лада Гранта», за рулём которой был 24-летний житель Салавата. В дальнейшем машина опрокинулась. Мужчина скончался на месте ДТП.

Около полуночи в Чишминском районе на 2 километре автодороги Енгалышево-Осоргино авто ВАЗ-2101, которую вёл 40-летний уфимец, столкнулся с УАЗ, который, как предполагается, стоял из-за поломки. К сожалению, водитель ВАЗ погиб на месте происшествия.

Также поздно ночью в Сибае на улице Чайковского 33-летний мужчина за рулём «Skoda Octavia» съехал в кювет. Автомобиль опрокинулся и упал на бетонный столб. Водитель скончался до приезда скорой помощи.

По всем указанным происшествиям начато разбирательство.

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