Из детского лагеря в Башкирии эвакуировали 837 человек из-за природного пожара

Сегодня, 15 августа, около детского лагеря «Горное ущелье», расположенного в деревне Зелёная Поляна Абзелиловского района, начался природный пожар. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Башкирии.
Чтобы обезопасить детей и сотрудников лагеря от огня и дыма всех находившихся в учреждении эвакуировали. Так, 837 человек, среди которых 750 детей и 87 работников, перевезли в другой лагерь — «Уральские Зори», который находится в 5,5 километрах. Для эвакуации привлекли 9 автобусов. Отмечается, что населённому пункту и лагерю ничего не угрожает.
На место пожара прибыли сотрудники МЧС России и другие экстренные службы. Огонь тушат 17 человек при помощи 10 единиц спецтехники. Площадь горения неизвестна. Ситуация находится на контроле МЧС республики, организован оперативный штаб.
Отметим, сейчас в республике остается актуальна проблема лесных пожаров. Практически ежедневно на территории региона появляются новые очаги. Для тушения привлекли даже волонтеров. По данным на 15 августа, общая площадь действующих пожаров составляет 1286,1 гектара - это 7 пожаров.