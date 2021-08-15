Из детского лагеря в Башкирии эвакуировали 837 человек из-за природного пожара

Чтобы обезопасить детей и сотрудников лагеря от огня и дыма всех находившихся в учреждении эвакуировали. Так, 837 человек, среди которых 750 детей и 87 работников, перевезли в другой лагерь — «Уральские Зори», который находится в 5,5 километрах. Для эвакуации привлекли 9 автобусов. Отмечается, что населённому пункту и лагерю ничего не угрожает.