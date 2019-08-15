В Стерлитамаке пьяный диабетик избил врача и запер его в своем доме

В апреле текущего года врач скорой помощи в Стерлитамаке приехал обслуживать пациента-диабетика, который пожаловался на плохое самочувствие. Пациент не стал скрывать и рассказал, что перед вызовом выпил 1,5 литра пиво, и по этой причине ему стало плохо.

В ходе осмотра мужчина попросил выдать справку для предъявления по месту работы на которую он не вышел из-за алкогольного опьянения. Фельдшер отказался.

Отказ врача привел мужчину в ярость. Он начал кричать, чтобы его срочно забрали в больницу, однако и в этом ему было отказано, так как вопрос решает дежурный врач. В ответ пациент схватил из рук врача медкарту и, выкрикивая нецензурные слова, порвал её, а затем начал бить врача кулаками по голове.

Фельдшер предпринял попытку выбежать из квартиры, но буйный пациент закрыл своим телом выход и запер дверь изнутри. Тогда медик позвонил в оперативный отдел станции медпомощи и попросил вызвать наряд полиции. Тем временем пьяный диабетик схватил его за шею и продолжал наносить удары по телу и голове.

На шум появилась сожительница диабетика и стала защищать не врача, а своего друга.

К счастью, когда нетрезвый мужчина отвлекся на сожительницу, врач схватил аппаратуру и быстро выскользнул из квартиры.

Через некоторое время приехал наряд полиции, врач написал заявление против нападавшего и уехал в травмпункт. Там выяснилось, что у него закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и ушиб мягких тканей теменной области.