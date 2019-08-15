В Петербурге мужчина может сесть на три года за подделку медицинских документов

Как сообщает издание ФедералПресс , мужчина изготавливал поддельные паспорта паровых стерилизаторов. Кроме того, он ставил оттиски печати предприятия-изготовителя на медтехнику.

Петербургская прокуратура подтвердила заключение обвинения по данному делу. В ходе расследования следователи установили, что свои противозаконные действия мужчина совершал с января 2017 года по февраль 2019 года. На преступление он пошел ради получения денег от продажи медицинской техники, которая должна комплектоваться паспортом и печатью завода. Все эти документы мужчина изготавливал самостоятельно.