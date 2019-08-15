В Башкирии в ДТП погибла молодая беременная женщина
Вчера, 14:45ПроисшествияТатьяна МайороваФото: УГИБДД МВД по РБ
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Погибшая 38-летняя женщина была на четвертом месяце беременности.
Серьезная авария произошла в ночь с 14 на 15 августа в Белорецке. Подробности сообщили в пресс-службе УГИБДД МВД по РБ.
По данным ГИБДД, произошло столкновение автомобилей «БМВ-325» и «Дэу-Нексия» в тот момент, когда последняя выезжала с заправки. БМВ загорелся, водителю удалось спастись, но получила травмы его 18-летняя пассажирка.
38-летняя автомобилистка, управлявшая автомобилем «Дэу Нексия», погибла на месте. Ее 32-летний муж и 12-летняя дочь, которые ехали на пассажирских местах, были госпитализированы с травмами.
Как сообщила «Комсомолка», погибшая водительница «Нексии» была на 20-й неделе беременности.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей