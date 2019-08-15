В Башкирии в ДТП погибла молодая беременная женщина

Серьезная авария произошла в ночь с 14 на 15 августа в Белорецке. Подробности сообщили в пресс-службе УГИБДД МВД по РБ.

По данным ГИБДД, произошло столкновение автомобилей «БМВ-325» и «Дэу-Нексия» в тот момент, когда последняя выезжала с заправки. БМВ загорелся, водителю удалось спастись, но получила травмы его 18-летняя пассажирка.

38-летняя автомобилистка, управлявшая автомобилем «Дэу Нексия», погибла на месте. Ее 32-летний муж и 12-летняя дочь, которые ехали на пассажирских местах, были госпитализированы с травмами.