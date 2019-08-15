После жесткой посадки самолета в Подмосковье произошел разлив тонны топлива

Это случилось из-за утечки, образовавшейся в момент соприкосновения самолета с землей, сообщает газета «Известия» 15 августа.

Отмечается, что проблема разлива топлива в данный момент устранена. По словам экспертов, за время полета было израсходовано около 500 литров горючей жидкости.

Лайнер А321, направлявшийся из Москвы в Симферополь, совершил аварийную посадку спустя четверть часа после вылета. По предварительным данным, причиной случившегося является столкновение самолета со стаей птиц при взлете.