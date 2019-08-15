После жесткой посадки самолета в Подмосковье произошел разлив тонны топлива
Вчера, 17:10ПроисшествияФото: pixabay.com
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Из пассажирского воздушного судна А321, который совершил жесткую посадку в Подмосковье, вытекла примерно 1 тонна топлива.
Это случилось из-за утечки, образовавшейся в момент соприкосновения самолета с землей, сообщает газета «Известия» 15 августа.
Отмечается, что проблема разлива топлива в данный момент устранена. По словам экспертов, за время полета было израсходовано около 500 литров горючей жидкости.
Лайнер А321, направлявшийся из Москвы в Симферополь, совершил аварийную посадку спустя четверть часа после вылета. По предварительным данным, причиной случившегося является столкновение самолета со стаей птиц при взлете.
Из находившихся на борту 226 пассажиров и 7 членов экипажа пострадали 23, в том числе - пятеро детей. Все они госпитализированы.
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