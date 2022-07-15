В Башкирии водитель поджег сотрудника ДПС

Сотрудники ДПС в Кугарчинском районе республики остановили водителя за рулём отечественного авто, заподозрив, что тот может управлять автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. В ходе досмотра сотрудники ведомства также выяснили, что за руль мужчина сел без водительского удостоверения. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Отмечается, что мужчина оказался от освидетельствования и более того, с самого начала был крайне агрессивно настроен по отношению к полицейским. Агрессивный настрой нетрезвого водителя достиг своего пика в момент, когда инспекторы занимались составлением протокола. Именно в этот момент мужчина выскочил из авто, вооружившись канистрой бензина.
Один из сотрудников полиции попытался обезвредить агрессора и отобрать у него ёмкость с горючей жидкостью, однако случайно облился ею. Как сообщила Ирина Волк, брызги бензина попали на руки и одежду полицейского. В этот момент, злоумышленник поджёг того при помощи зажигалки.
Сотрудник полиции был госпитализирован с серьёзными ожогами. Нетрезвому пироману грозит уголовное дело.