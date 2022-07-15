В Башкирии водитель поджег сотрудника ДПС

Отмечается, что мужчина оказался от освидетельствования и более того, с самого начала был крайне агрессивно настроен по отношению к полицейским. Агрессивный настрой нетрезвого водителя достиг своего пика в момент, когда инспекторы занимались составлением протокола. Именно в этот момент мужчина выскочил из авто, вооружившись канистрой бензина.