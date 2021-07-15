«Вернуть его ручки я уже не могу»: в Башкирии мальчик лишился кистей от удара током

— Я очень жду звонка от врачей, сижу буквально как на вокзале, жду разрешения выехать к Ильназу, помогать ему не только физически, а в первую очередь морально. Объяснить ему, что так бывает. Я очень надеюсь, что мне не будут препятствовать, что я буду рядом со своим сыном, буду за ним ухаживать и поддерживать. Для меня главное, чтобы меня к нему пустили, чтобы я была рядом с ним. Вернуть его ручки я уже не могу, но я могу морально его поддержать. Чтобы он верил, что все хорошо, понимал, что так бывает, что не стоит унывать. Объяснить ему, что и с этим можно жить, — говорит мама Ильназа.