«Вернуть его ручки я уже не могу»: в Башкирии мальчик лишился кистей от удара током

Жуткий инцидент, едва не обернувшийся трагедией, произошел 7 июля. Ребятишки играли в футбол на единственной площадке на селе. Неподалеку находилась та самая трансформаторная будка, которая и забрала руки 10-летнего Ильназа. Сегодня ребенок находится в реанимации в ожоговом центре в Уфе. Мальчику провели уже три операции, ампутировали обе кисти, и сейчас он медленно приходит в себя и даже спрашивает, где мама.
Подробности печальной истории также рассказала юрист Зухра Файзуллина.
— Мальчик 10-ти лет из многодетной семьи играл в футбол со сверстниками на единственной большой площадке в деревне, она прямо рядом с кладбищем и трансформаторной будкой (других развлечений в деревне нет, мобильные телефоны не ловят, школу закрыли два года назад, клуб тоже давно на замке), по какой-то причине решил дотронуться до трансформаторной подстанции, она в зоне детского роста. Подставка подстанции оказалась под напряжением, мальчика ударило током и он не мог отпустить источник тока, пока бегали за взрослыми, у него сгорели руки, — рассказывает юрист на своей странице и призывает помочь семье.
Мать Ильназа Зульфия Давлетова в разговоре проявляет удивительное мужество, в её голосе горечь и усталость. Первые два дня многодетная мама провела в Уфе, но находиться там не было смысла, ведь её младший сын Ильназ в реанимации, а туда никого не пускают. Врач посоветовал матери уехать домой и набираться сил там, врачи сообщат ей, как только появится возможность быть рядом с сыном.
Ильназ — младший ребенок в многодетной семье Давлетовых. В семье семеро детей, пятеро родных и двое приемных. Мама Зульфия — домохозяйка, папа Марат — преподаватель татарского языка.
— Я очень жду звонка от врачей, сижу буквально как на вокзале, жду разрешения выехать к Ильназу, помогать ему не только физически, а в первую очередь морально. Объяснить ему, что так бывает. Я очень надеюсь, что мне не будут препятствовать, что я буду рядом со своим сыном, буду за ним ухаживать и поддерживать. Для меня главное, чтобы меня к нему пустили, чтобы я была рядом с ним. Вернуть его ручки я уже не могу, но я могу морально его поддержать. Чтобы он верил, что все хорошо, понимал, что так бывает, что не стоит унывать. Объяснить ему, что и с этим можно жить, — говорит мама Ильназа.
У Зульфии позитивный настрой, в первую очередь, она заботится о том, чтобы сейчас ребенок хорошо чувствовал себя психологически. Остальные вопросы, такие, как, например, возможное протезирование, она пока не берет во внимание — главное, чтобы раны сына зажили. Всему свое время. Но Зульфия безусловно будет прикладывать усилия для того, чтобы у её ребенка снова были руки.
По словам Зульфии, к ним уже обращались и местные власти, предлагали помощь и интересовались здоровьем Ильназа. Зульфия немного удивлена, ведь помощь предлагают даже абсолютно незнакомые люди. Кто-то предлагает довезти до Уфы, кто-то передает Ильназу в больницу пеленки и салфетки. Зульфия благодарит всех, кто помогает их семье.
Единственное пожелание Зульфии — чтобы все трансформаторы, а не только в их деревне, огородили. Женщина вспоминает, что ребенок в Башкирии также остался без обеих рук. Да, сейчас их огородили в Балтае, и установили знаки «Не влезай, убьет». Но до сегодняшнего дня трансформаторы были открыты.
— Со стороны тех, в чьем ведомстве находятся подстанции, не было ничего. Никто с нами не связывался. Я не говорю, что это их прямая вина, я понимаю, что ребенок играл. Но то, что подстанция не огорожена, это все-таки их вина. Я очень надеюсь, что их все-таки огородят, может быть, это кого-то спасет от такой беды, — надеется Зульфия.
Данные о мальчике и родителях с их разрешения: мальчик Давлетов Ильназ Маратович, 10 лет, адрес: РБ, Туймазинский район, с.Балтаево. Телефон домашний: 834782 3 99 04. Мальчик сейчас находится в ожоговом центре в г.Уфа. Родители: Давлетова Зульфия Шамиловна, Давлетов Марат Низамутдинович.Всем, кто хочет помочь деньгами (палата для мамы в ожоговом центре, деньги на дорогу и питание), у матери мальчика карта Сбербанка привязана к телефону: 8 937 353 66 30 Давлетова Зульфия Шамиловна