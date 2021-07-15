Следком Башкирии расследует инцидент с ребенком, лишившимся кистей от удара током

Следователи и полицейские провели осмотр места происшествия и назначили судебно-медицинская экспертиза.
— Опрашивается семья пострадавшего, очевидцы произошедшего и сотрудники организации, ответственной за содержание и эксплуатацию электрических сетей, устанавливаются все причины и условия, способствовавшие произошедшему. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — сообщила пресс-служба ведомства.
Напомним, инцидент произошел 7 июля. Дети играли в футбол на единственной площадке на селе. Неподалеку находилась та самая трансформаторная будка, которая и забрала руки 10-летнего Ильназа. Сегодня ребенок находится в реанимации в ожоговом центре в Уфе. Мальчику провели уже три операции, ампутировали обе кисти, и сейчас он медленно приходит в себя. Mkset пообщался с мамой ребёнка.