Следком Башкирии расследует инцидент с ребенком, лишившимся кистей от удара током

Следком Башкирии расследует инцидент с ребенком, лишившимся кистей от удара током
Следком Башкирии расследует инцидент с ребенком, лишившимся кистей от удара током
Вчера, 19:24ПроисшествияАлександра КонстантиноваФото: 1MediaInvest
Следком Башкирии начал доследственную проверку по факту получения электрического ожога 10-летним мальчиком в деревне Балтай Туймазинского района. Ребёнку ампутировали обе кисти.

Следователи и полицейские провели осмотр места происшествия и назначили судебно-медицинская экспертиза.

— Опрашивается семья пострадавшего, очевидцы произошедшего и сотрудники организации, ответственной за содержание и эксплуатацию электрических сетей, устанавливаются все причины и условия, способствовавшие произошедшему. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — сообщила пресс-служба ведомства.

Напомним, инцидент произошел 7 июля. Дети играли в футбол на единственной площадке на селе. Неподалеку находилась та самая трансформаторная будка, которая и забрала руки 10-летнего Ильназа. Сегодня ребенок находится в реанимации в ожоговом центре в Уфе. Мальчику провели уже три операции, ампутировали обе кисти, и сейчас он медленно приходит в себя. Mkset пообщался с мамой ребёнка.

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