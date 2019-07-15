В одном из районов Башкирии ребенка в бане ударило током
15 июля, 12:25ПроисшествияТатьяна МайороваФото: pixabay.com
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Малыш в крайне тяжелом состоянии находится в реанимации.
Сегодня, 15 июля, на оперативном совещании в правительстве Башкирии председатель Госкомитета РБ по ЧС Фарит Гумеров среди прочих чрезвычайных ситуаций рассказал о несчастном случае, происшедшем с ребенком в Миякинском районе республики.
По его словам, ЧП случилось 14 июля. В тот день в бане в частном хозяйстве двухлетний ребенок получил удар током.
Малыш был срочно госпитализирован. По уточненным данным, он сейчас находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей