В одном из районов Башкирии ребенка в бане ударило током

Сегодня, 15 июля, на оперативном совещании в правительстве Башкирии председатель Госкомитета РБ по ЧС Фарит Гумеров среди прочих чрезвычайных ситуаций рассказал о несчастном случае, происшедшем с ребенком в Миякинском районе республики.

По его словам, ЧП случилось 14 июля. В тот день в бане в частном хозяйстве двухлетний ребенок получил удар током.