Тела погибших в катастрофе с автобусом в Башкирии отдадут родным после экспертизы

Сегодня, 15 июля, стало известно, что в центральном Бюро судмедэкспертизы в Уфе проводится экспертиза тел шестерых погибших в автокатастрофе с участием пассажирского автобуса, которая произошла вчера в 22.00 в Аургазинском районе Башкирии. Об этом сегодня утром на оперативном совещании в правительстве Башкирии сообщил ио министра здравоохранения республики Максим Забелин.

Личные вещи погибших их родным отдадут следователи по окончании следственных мероприятий.

Напомним, в автобусе находились 39 пассажиров, когда автобус вынесло в кювет с дороги. Он перевернулся. Погибли шесть человек, 14 получили травмы разной степени тяжести. Самый тяжелый пострадавший был прооперирован сегодня утром, пока он находится в крайне тяжелом состоянии.