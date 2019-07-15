Под Уфой девушку с ДЦП изнасиловал пьяный бывший заключенный

В квартире одного из жителей Башкирии под Уфой произошло чудовищное преступление. Пьяный мужчина, ранее отбывавший наказание за решеткой, изнасиловал дочь своего знакомого. 17-летний подросток является инвалидом и страдает ДЦП.

Перед этим мужчины распивали спиртные напитки. О том, что произошло, хозяин квартиры узнал только на следующий день утром. Злоумышленник был задержан полицейскими, против него возбудили уголовное дело.