Под Уфой девушку с ДЦП изнасиловал пьяный бывший заключенный
15 июля, 18:06ПроисшествияМинзаля АскароваФото: Mkset.ru
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43-летний бывший уголовник задержан на следующий день.
В квартире одного из жителей Башкирии под Уфой произошло чудовищное преступление. Пьяный мужчина, ранее отбывавший наказание за решеткой, изнасиловал дочь своего знакомого. 17-летний подросток является инвалидом и страдает ДЦП.
Перед этим мужчины распивали спиртные напитки. О том, что произошло, хозяин квартиры узнал только на следующий день утром. Злоумышленник был задержан полицейскими, против него возбудили уголовное дело.
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