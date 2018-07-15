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Шестерых пассажиров высадили из самолета в Уфе за неадекватное поведение
Сюжеты:
Третий секторВласть без цензурыЧМ-2018
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Шестерых пассажиров высадили из самолета в Уфе за неадекватное поведение

Сегодня, 14:22ПроисшествияРустэм БашкирцевФото: gtrk.tv
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