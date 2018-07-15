Шестерых пассажиров высадили из самолета в Уфе за неадекватное поведение

Шестерых пассажиров ночного рейса S7 «Уфа – Москва» перед вылетом высадили из самолета за неадекватное поведение, сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в службах аэропорта.

- По предварительным данным пассажиры перед вылетом в Москву выпивали в кафе аэропорта, переусердствовали со спиртным, и, поднявшись на борт около четырех часов по московскому времени, стали вести себя неадекватно, - цитирует слова собеседника агентство. - В результате от полета были отстранены шесть человек, включая семью с восьмилетним ребенком.