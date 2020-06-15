В Тверской области два человека погибли на гидроцикле

Как сообщает газета “Известия”, инцидент случился на реке Волга неподалеку от города Кимры. Мужчина 1986 года рождения катался на гидроцикле с двумя детьми 2007 года рождения. Он не справился с управлением, гидроцикл опрокинулся. В результате погиб сам мужчина и один из детей.

По существующей информации, само транспортное средство не было зарегистрировано в соответствующем порядке.

Второй ребенок, девочка, была одета в спасательный жилет. Ей удалось выбраться на берег. У погибших жилетов не было. Сейчас их тела ищут более 35 человек.