В Тверской области два человека погибли на гидроцикле
Сегодня, 14:58ПроисшествияФото: ru.wikipedia.org
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На территории Тверской области при опрокидывании гидроцикла погибли два человека: взрослый и ребенок.
Как сообщает газета “Известия”, инцидент случился на реке Волга неподалеку от города Кимры. Мужчина 1986 года рождения катался на гидроцикле с двумя детьми 2007 года рождения. Он не справился с управлением, гидроцикл опрокинулся. В результате погиб сам мужчина и один из детей.
По существующей информации, само транспортное средство не было зарегистрировано в соответствующем порядке.
Второй ребенок, девочка, была одета в спасательный жилет. Ей удалось выбраться на берег. У погибших жилетов не было. Сейчас их тела ищут более 35 человек.
По факту инцидента возбуждено уголовное дело.
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