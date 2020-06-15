Спорткар врезался в столб у “Москва-Сити”

Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В понедельник иномарка Ferrari врезалась в столб рядом с “Москва-Сити”. В аварии пострадавших нет.
Как сообщает газета “Известия”, очевидцы говорят, что автомобиль дрифтовал на проезжей части. В какой то момент водитель не справился с управлением.
Владельцем автомобиля оказался известный брокер элитной недвижимости Максим Годунов. Полиция выяснила, что у него имеется порядка 16 непогашенных штрафов на сумму более 20 тысяч рублей. Большая часть из них связана с несоблюдением скоростного режима.
Сотрудники полиции составили административный протокол по факту повреждения дорожных сооружений.
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей