Спорткар врезался в столб у “Москва-Сити”

Как сообщает газета “ Известия ”, очевидцы говорят, что автомобиль дрифтовал на проезжей части. В какой то момент водитель не справился с управлением.

Владельцем автомобиля оказался известный брокер элитной недвижимости Максим Годунов. Полиция выяснила, что у него имеется порядка 16 непогашенных штрафов на сумму более 20 тысяч рублей. Большая часть из них связана с несоблюдением скоростного режима.