Следком объявил о начале расследования гибели 4-летнего мальчика из Башкирии

Сообщается, что за минувшие выходные с 12 по 14 июня на водоемах Башкирии погибли 10 человек, среди них был один ребенок. В настоящий момент следователи намерены установить все обстоятельства произошедшего.

Особенно в ведомстве выделили смерть 4-летнего ребенка, которого предварительно родители оставили 12 июня с бабушкой в Дуванском районе. Мальчик отправился на речку, которая находится в 100 метрах от дома, а когда через 15 минут женщина пошла за ним, то обнаружила тело уже без признаков жизни. Чтобы установить причину, назначена судебно-медицинская экспертиза, изучаются условия проживания семьи.

Еще были известны случаи смертей, когда в Уфимском районе в реке Дёма в районе поселка Таптыково утонул 43-летний мужчина, а в Давлекановском районе в озере Аслыкуль утонул 29-летний житель.