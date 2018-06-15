В Уфе на жилом доме загорелась крыша

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К счастью, пострадавших нет.
Сегодня, 15 июня, с крыши жилого дома по улице Чернышевского, 84 повалил густой дым. Бдительные уфимцы вызвали пожарных. На место выехала бригада спасателей, которые выяснили, что произошло возгорание кровли жилого дома, и приступили к ликвидации этого возгорания.
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Фото: Шамиль Валеев, Mkset.ru
- Вызов поступил в 16:54 местного времени, на место выехала пожарно-спасательная бригада. Пострадавших нет, – говорит Елена Мавлютова, руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Башкирии.
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Видео: Шамиль Валеев, mkset.ru
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