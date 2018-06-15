В Уфе на жилом доме загорелась крыша

Сегодня, 15 июня, с крыши жилого дома по улице Чернышевского, 84 повалил густой дым. Бдительные уфимцы вызвали пожарных. На место выехала бригада спасателей, которые выяснили, что произошло возгорание кровли жилого дома, и приступили к ликвидации этого возгорания.