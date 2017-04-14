Видео: В Башкирии иномарка влетела в столб, два человека погибли

Очевидцы сообщают, что иномарку подрезала легковушка, водитель которой скрылся с места аварии.

Сегодня ночью в городе Стерлитамак произошла авария, в которой погибли сразу два человека.

Видео Видео: Стерлитамак ДТП

Как сообщают очевидцы, автомобиль «FORD» был подрезан другой машиной, уходя от столкновения, водитель иномарки врезался в электроопору. В результате столкновения водитель и пассажир иномарки погибли на месте аварии до приезда медиков и спасателей, которым пришлось разрезать автомобиль, чтобы извлечь тела погибших.

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