Видео: В Башкирии иномарка влетела в столб, два человека погибли
Сегодня, 10:32ПроисшествияКонстантин Климов
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Очевидцы сообщают, что иномарку подрезала легковушка, водитель которой скрылся с места аварии.
Сегодня ночью в городе Стерлитамак произошла авария, в которой погибли сразу два человека.
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Видео: Стерлитамак ДТП
Как сообщают очевидцы, автомобиль «FORD» был подрезан другой машиной, уходя от столкновения, водитель иномарки врезался в электроопору. В результате столкновения водитель и пассажир иномарки погибли на месте аварии до приезда медиков и спасателей, которым пришлось разрезать автомобиль, чтобы извлечь тела погибших.
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