В Уфе девушка за рулём иномарки уснула за рулём и протаранила маршрутку

Авария произошла ночью в Дёмском районе Уфы.

В Уфе девушка за рулём иномарки протаранила маршрутный автобус. Авария произошла вчера, 14 июня, поздно вечером на улице Центральной в микрорайоне Дёма.

Как сообщают очевидцы, в автобусе не было пассажиров, поэтому в аварии никто серьёзно не пострадал. Предположительно авария произошла из-за того, что девушка уснула за рулём и выехала на встречную полосу.