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В Уфе девушка за рулём иномарки уснула за рулём и протаранила маршрутку
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Болеем за нашихАнтикоррупцияВласть без цензуры
Медиа-ланч с Эдуардом КамалетдиновымПрямой эфир
Заместитель генерального директора СУ-10 Эдуард Камалетдинов откровенно ответил на многие вопросы.
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В Уфе девушка за рулём иномарки уснула за рулём и протаранила маршрутку
Сегодня, 09:57ПроисшествияКонстантин КлимовФото: БашДТП
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