В Уфе девушка за рулём иномарки уснула за рулём и протаранила маршрутку
Сегодня, 09:57ПроисшествияКонстантин КлимовФото: БашДТП
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Авария произошла ночью в Дёмском районе Уфы.
В Уфе девушка за рулём иномарки протаранила маршрутный автобус. Авария произошла вчера, 14 июня, поздно вечером на улице Центральной в микрорайоне Дёма.
Как сообщают очевидцы, в автобусе не было пассажиров, поэтому в аварии никто серьёзно не пострадал. Предположительно авария произошла из-за того, что девушка уснула за рулём и выехала на встречную полосу.
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