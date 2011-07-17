«БГК» выплатит семье погибшего водолаза компенсацию в 5 миллионов рублей

Юристы «Башкирской генерирующей компании» пытались в Верховном суде оспорить решение.

Верховный суд Башкирии завершил рассмотрение дела о гибели водолаза на Павловской ГЭС. Как удалось установить следствию, эксперт участка Павловской гидроэктростанции Владимир Новиков отправил водолаза устранять последствия обрыва троса на гидротурбине. При этом из-за нарушения требований охраны труда мужчину затянуло в открытый клапан гидроагрегата, но его коллеги не смогли своевременно вытащить водолаза на поверхность.