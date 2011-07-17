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«БГК» выплатит семье погибшего водолаза компенсацию в 5 миллионов рублей
Сюжеты:
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Медиа-ланч с Эдуардом КамалетдиновымПрямой эфир
Заместитель генерального директора СУ-10 Эдуард Камалетдинов откровенно ответил на многие вопросы.
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«БГК» выплатит семье погибшего водолаза компенсацию в 5 миллионов рублей
Сегодня, 13:54ПроисшествияКонстантин Климов
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