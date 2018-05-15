В Башкирии нашли пропавших подростков: парни решили перейти Уральские горы

Два друга - Марсель Ибрагимов и Андрей Сафронов ушли из дома и не вернулись 13 мая. Парней искали родные и полиция. Мама Андрея Сафронова сообщила, что мальчики имели при себе большие рюкзаки и даже пневматическое ружье - от папы Андрея. Причем разрешения мальчик на него у родных не спрашивал.

К счастью, сегодня стало известно, что мальчиков нашли под учалинскими садами. Их жизнью и здоровью ничего не угрожает.