В Башкирии нашли пропавших подростков: парни решили перейти Уральские горы
Сегодня, 18:22ПроисшествияЗиля Аскерова
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Двух 15-летних подростков из Учалов искали два дня.
Два друга - Марсель Ибрагимов и Андрей Сафронов ушли из дома и не вернулись 13 мая. Парней искали родные и полиция. Мама Андрея Сафронова сообщила, что мальчики имели при себе большие рюкзаки и даже пневматическое ружье - от папы Андрея. Причем разрешения мальчик на него у родных не спрашивал.
К счастью, сегодня стало известно, что мальчиков нашли под учалинскими садами. Их жизнью и здоровью ничего не угрожает.
- Зареванные оба, ну после такого они больше никуда не захотят уехать. Рассказали, что хотели Уральские горы пересечь, - рассказал нам отец Андрея Сафронова.
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