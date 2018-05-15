В Башкирии горит 44,3 гектаров леса

За прошедшие сутки в Башкирии произошло десять пожаров, сообщили в пресс-службе МЧС по республике. Общая площадь сожженного леса составила 109,5 гектаров.

Сейчас не потушены пожары 44,3 гектаров леса в Бурзянском районе, в деревне Кильдигулово и два пожара в Белорецком районе около деревень Лапышта и Ишля.