В Башкирии горит 44,3 гектаров леса

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В данный момент пожарные ликвидируют огонь.
За прошедшие сутки в Башкирии произошло десять пожаров, сообщили в пресс-службе МЧС по республике. Общая площадь сожженного леса составила 109,5 гектаров.
Сейчас не потушены пожары 44,3 гектаров леса в Бурзянском районе, в деревне Кильдигулово и два пожара в Белорецком районе около деревень Лапышта и Ишля.
В начала пожароопасного периода в республике произошло 57 природных пожаров.
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