В Башкирии мусоровоз сбил несовершеннолетнего самокатчика

В Башкирии мусоровоз сбил ребенка, который пересекал дорогу на электросамокате. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения.
На кадрах с места происшествия видно, как ребёнок буквально из ниоткуда возникает на проезжей части на своем двухколесном транспорте. Мусоровоз едва успевает задеть мальчика, как тот тут же падает на землю.
Как сообщает проект «Честно говоря», мальчик отделался испугом. Водитель же, управлявший спецтехникой, сразу же поспешил на помощь пострадавшему.
Напомним, ранее в ДТП в столице республики пострадали мать с двумя детьми. Одной из вероятных причин случившегося называют плохое содержания дорожного полотна.
Также ранее сообщалось о мужчине, который, устроив аварию с пострадавшими, скрылся с места преступления. в ДТП пострадала 11-летняя девочка.