В Башкирии мусоровоз сбил несовершеннолетнего самокатчика

В Башкирии мусоровоз сбил несовершеннолетнего самокатчика
В Башкирии мусоровоз сбил несовершеннолетнего самокатчика
Вчера, 08:32ПроисшествияАзамат НуховФото: Photobank Ura Media / 1MI
Происшествие в городе Салават попало на камеры видеонаблюдения

В Башкирии мусоровоз сбил ребенка, который пересекал дорогу на электросамокате. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения.

На кадрах с места происшествия видно, как ребёнок буквально из ниоткуда возникает на проезжей части на своем двухколесном транспорте. Мусоровоз едва успевает задеть мальчика, как тот тут же падает на землю.

Как сообщает проект «Честно говоря», мальчик отделался испугом. Водитель же, управлявший спецтехникой, сразу же поспешил на помощь пострадавшему.

Напомним, ранее в ДТП в столице республики пострадали мать с двумя детьми. Одной из вероятных причин случившегося называют плохое содержания дорожного полотна.

Также ранее сообщалось о мужчине, который, устроив аварию с пострадавшими, скрылся с места преступления. в ДТП пострадала 11-летняя девочка.

Материалы по теме:
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы