В Башкирии ночью в пожарах сгорели два человека
15 апреля, 11:16ПроисшествияАлия ФатхиеваФото: МЧС по Башкирии
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Подробности происшествий сообщили в МЧС региона.
В региональном управлении МЧС сообщили, что минувшим вечером и ночью произошли два пожара, которые унесли жизнь людей.
По информации ведомства, 56-летний погибшего мужчину обнаружили во время тушения пожара в жилом доме в деревне Майгашля Белорецкого района. Возгорание началось 14 апреля вечером и было потушено в течение часа.
В ту же ночь на 15 апреля около 3:35 началось возгорание в селе Исянгулово Зианчуринского района республики, Пожар ликвидировали в течение десяти минут, но на месте происшествия нашли тело 37-летнего мужчины.
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