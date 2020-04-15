В Башкирии ночью в пожарах сгорели два человека

В региональном управлении МЧС сообщили, что минувшим вечером и ночью произошли два пожара, которые унесли жизнь людей.

По информации ведомства, 56-летний погибшего мужчину обнаружили во время тушения пожара в жилом доме в деревне Майгашля Белорецкого района. Возгорание началось 14 апреля вечером и было потушено в течение часа.