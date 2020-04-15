В Башкирии 9-летний ребенок был затоптан стадом коров

По информации Следственного комитета, 9-летний мальчик пострадал из-за нарушений правил выпаса скота. По данным следствия 26-летний животновод Сельскохозяйственного производственного кооператива «Япрык» в Туймазах предстанет перед судом по обвинению в тяжком причинении вреда по неосторожности ( ч. 2 ст. 118 УК РФ).

Расследование показало, что в 2018 году в момент, когда на поле с коровами гуляла семья, животные побежали в сторону людей и сбили их с ног. В результате произошедшего серьезного пострадали мама и дети, а 9-летний мальчик получил тяжкий вред здоровью.