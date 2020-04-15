В Башкирии 69-летняя женщина убила своего внука
15 апреля, 16:15ПроисшествияАлия ФатхиеваФото: Медиахолдинг1Mi
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Преступление произошло в Орджоникидзевском районе Уфы.
По информации «Вестей», убийств 20-летнего парня произошло 14 февраля в квартире по улице Шота Руставелли. Убитого обнаружили правоохранители с ножевым ранением в груди.
Со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщается, что по подозрению в убийстве задержали бабушку парня 69 лет. Следователям удалось выяснить, что женщина была в состоянии алкогольного опьянения.
Предварительно установлено, что женщина вместе с дочерью употребляла спиртные напитки. Шум помешал молодому человеку и он сделал замечание, на почве чего произошла ссора. Тогда его бабушку и схватилась за нож и ударила им в грудь, парень скончался на месте.
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