В Башкирии 69-летняя женщина убила своего внука

По информации «Вестей», убийств 20-летнего парня произошло 14 февраля в квартире по улице Шота Руставелли. Убитого обнаружили правоохранители с ножевым ранением в груди.

Со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщается, что по подозрению в убийстве задержали бабушку парня 69 лет. Следователям удалось выяснить, что женщина была в состоянии алкогольного опьянения.