В Уфе в магазине покупатель избил пенсионерку на глазах у внучки

В Уфе ведется поиск мужчины, который причинил серьезные телесные повреждения пожилой посетительнице продуктового магазина, державшей за руку свою маленькую внучку. Видео с камеры наблюдения появилось в группе БашДТП сегодня, но сам случай, как выяснилось, имел место в пятницу, 13 апреля.

На кадрах хорошо видно, как развивался конфликт, завязавшийся между молодым мужчиной и пожилой покупательницей, пришедшей в магазин с внучкой. Судя по всему, пенсионерка сделала ему замечание и в ответ услышала брань. Женщина ударила хама по губам, а он тут же нанес ей удар по корпусу – видимо, в печень. Пенсионерка рухнула как подкошенная, вместе с ней упала и внучка, которая закричала и стала звать на помощь.

Самое удивительное, что никто из присутствовавших в помещении людей – ни кассир, ни охранник - вовсе не стали спешить на помощь к пострадавшей, вероятно, опасаясь стать новой жертвой дебошира. Впрочем, когда он покинул магазин, пенсионерке все-таки оказали помощь и вызвали «скорую помощь» и полицию.

Как сообщили в пресс-службе МВД по РБ, мужчина, ударивший женщину, скрылся с места происшествия. Полиция сейчас ведет его розыск.

Медиакорсеть следит за информацией об этом вопиющем случае.