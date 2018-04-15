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В Уфе в магазине покупатель избил пенсионерку на глазах у внучки
Сюжеты:
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В Уфе в магазине покупатель избил пенсионерку на глазах у внучки

Сегодня, 17:55ПроисшествияТатьяна Майорова
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