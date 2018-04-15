В Башкирии сотрудника заправки осудят за нарушение правил безопасности

В Салавате прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против 28-летнего жителя города Мелеуза, который признал свою вину в вопиющих нарушениях правил безопасности. Об этом сообщается на сайте прокуратуры республики

Как следует из материалов дела, в декабре прошлого года оператор автомобильной газозаправочной станции был уличен в том, что заправляет баллоны клиентов газом в то время как предоставление данной услуги запрещено инструкцией организации.

К том же, заправщик не проверял безопасность тары и не взвешивал наполненные баллоны, что является грубейшими нарушениями. А для перекачки топлива он использовал самодельное оборудование, не прошедшее экспертизу. Все эти нарушения могли обернуться взрывами баллонов.