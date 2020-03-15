В Башкирии водитель «четырнадцатой» врезался ночью в столб, оставил умирать пассажира

Молодой человек за рулем ВАЗ-2114 примерно в час ночи наехал на опору связи. Его 25-летний пассажир скончался от полученных травм прямо на месте.

При этом горе-водитель сбежал с места ДТП. Но ему все же не удалось избежать от ответственности – его поймали сотрудники ГИБДД по РБ. Теперь ему грозит уголовный срок.