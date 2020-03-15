В Башкирии водитель «четырнадцатой» врезался ночью в столб, оставил умирать пассажира
15 марта, 13:25ПроисшествияНадежда ВалитоваФото: gibdd102.ru
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27-летний житель Кигинского района республики пытался таким образом уйти от своей ответственности.
Молодой человек за рулем ВАЗ-2114 примерно в час ночи наехал на опору связи. Его 25-летний пассажир скончался от полученных травм прямо на месте.
При этом горе-водитель сбежал с места ДТП. Но ему все же не удалось избежать от ответственности – его поймали сотрудники ГИБДД по РБ. Теперь ему грозит уголовный срок.
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