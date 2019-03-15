В Уфе ночью сгорел склад изделий из гофрокартона

Пожар произошел на складе картонных изделий на площади более 100 квадратных метров. Здание железобетонное, кровля металлическая.

В ходе тушения частично обрушилась кровля на площади 10 квадратных метров. С территории, прилегающей к месту пожара, эвакуировано 13 автомобилей.

Фото: http://02.mchs.gov.ru

Погибших и пострадавших нет. Сейчас проводятся работы по проливке и разбору конструкций.

Причина пожара и обстоятельства произошедшего устанавливаются. На месте работает дознаватель МЧС.