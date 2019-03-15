В Уфе ночью сгорел склад изделий из гофрокартона
15 марта, 10:57ПроисшествияФото: http://02.mchs.gov.ru
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15 марта в 01:28 загорелось здание 120х50 метров по улице Чебоксарская в Уфы, сообщили в пресс-службе МЧС по Башкирии.
Пожар произошел на складе картонных изделий на площади более 100 квадратных метров. Здание железобетонное, кровля металлическая.
В ходе тушения частично обрушилась кровля на площади 10 квадратных метров. С территории, прилегающей к месту пожара, эвакуировано 13 автомобилей.
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Фото: http://02.mchs.gov.ru
Погибших и пострадавших нет. Сейчас проводятся работы по проливке и разбору конструкций.
Причина пожара и обстоятельства произошедшего устанавливаются. На месте работает дознаватель МЧС.
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Фото: http://02.mchs.gov.ru
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