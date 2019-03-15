В Башкирии туристов наказали за езду на внедорожниках по Атышу
Общая сумма штрафов составила 12 тысяч рублей.
Башкирская природоохранная межрайонная прокуратура выявила видеоролик, снятый группой туристов в сентябре 2018 года, в котором показаны пересечение ими на внедорожных автомобилях реки Атыш в Белорецком районе, а также стоянка в водоохранной зоне, сообщили в пресс-службе прокуратуры Башкирии.
Напомним, что статья №65 Водного кодекса РФ запрещает движение и стоянку механических транспортных средств в 200-метровой водоохранной зоне водных объектов.
Чтобы установить и привлечь виновных лиц к ответственности природоохранный прокурор поручил провести проверку минэкологии республики. Сотрудники министерства определили личности нарушителей, в результате чего четырех туристов привлекли по статье «Использование водоохранной зоны водного объекта с нарушением ограничений хозяйственной и иной деятельности». Сумма штрафов составила 12 тысяч рублей.