В Башкирии туристов наказали за езду на внедорожниках по Атышу

Башкирская природоохранная межрайонная прокуратура выявила видеоролик, снятый группой туристов в сентябре 2018 года, в котором показаны пересечение ими на внедорожных автомобилях реки Атыш в Белорецком районе, а также стоянка в водоохранной зоне, сообщили в пресс-службе прокуратуры Башкирии.

Напомним, что статья №65 Водного кодекса РФ запрещает движение и стоянку механических транспортных средств в 200-метровой водоохранной зоне водных объектов.