В Башкирии ребенка-инвалида оставили без медицинских изделий

В Нефтекамске были нарушены права 9-летнего ребенка-инвалида с сахарным диабетом, нуждающегося в тест-полосках для определения содержания сахара в крови и инсулиновых иглах, которые должны предоставляться на бесплатной основе согласно программе государственных гарантий, сообщили в пресс-службе прокуратуры Башкирии.

В 2018 году девочка медицинскими изделиями в необходимом объеме не обеспечена. Количество выданных ей тест-полосок было меньше необходимого объема почти в два раза. Инсулиновые иглы вовсе были предоставлены лишь в декабре прошлого года в количестве двух упаковок, несмотря на годовую потребность в 22 пачки.

Когда мать девочки обратилась в городскую больницу по вопросу выписки рецептов, её сотрудники проигнорировали письменное заявление, не ответив на него в месячный срок.