В Башкирии мужчина пойдет под суд за смерть двоих детей

52-летний житель Туймазинского района обвиняется по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам», сообщили в пресс-службе следственного комитета Башкирии.

25 декабря прошлого года около 6 часов утра в одном из сел Туймазинского района загорелся частный жилой дом. В пожаре двое малолетних детей 2 и 4 детей отравились угарным газом и, в виду малолетнего возраста, не смогли выбраться из горящего строения. Мать, обнаружив возгорание дома, позвала на помощь соседа, однако, они не успели вывести детей.

Оказалось, что отец детей, зная об аварийном пожароопасном режиме работы электрической сети в доме, вечером 24 декабря, покидая жилище, оставил без присмотра включенный в электрическую сеть электрообогреватель, находящийся в сарае домохозяйства для обогрева помещения с домашним скотом. Электроприбор спровоцировал короткое замыкание электрической сети и последующее возгорание дома.