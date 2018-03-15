В Башкирии пройдет проверка по факту смерти пенсионерки от переохлаждения

7 февраля в одном из домов деревни Нижний Чат Янаульского района обнаружили тело 66-летней сельчанки, сообщили в пресс-службе следственного комитета республики.

При жизни пенсионерка страдала тяжелым неврологическим заболеванием. По предварительной причине, она скончалась от переохлаждения прямо в собственном доме.