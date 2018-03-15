В Башкирии пенсионерка скончалась в собственном доме от обморожения

В одном из домов Янаула от обморожения скончалась пожилая женщина, сообщают «Янаульские зори». Бездыханное тело пролежало долго. У пенсионерки неделю не зажигался свет и не шел дым из печной трубы, однако соседи не обратили на это внимания. По некоторой информации тело пролежало в кровати около недели.

Колумнист районной газеты Гульчачак Тимершина написала по этому поводу:

- Что с нами стало сейчас? Почему наши сердца окаменели, почему мы превратились в бездушных существ? Каких детей мы растим, что им не в досуг проведать соседскую бабушку? А иные и вовсе считают за великий труд позвонить и просто произнести: «Привет, мама, как дела?»

К сожалению, мы зациклены только на себе. Погрязли в ежедневной суете. Бытовых проблемах. Карьере. Работе. Что же ожидает нас спустя годы? Чем обернется нам такое отношение друг к другу, родным, соседям, близким?