В центре Уфы газовая «аварийка» попала в ДТП и перевернулась

В центре Уфы газовая «аварийка» попала в ДТП и перевернулась
В центре Уфы газовая «аварийка» попала в ДТП и перевернулась
Сегодня, 15:45ПроисшествияИрина ДеревянчукФото: bash.dtp.official
Кадры происшествия с искареженнной легковушкой и лежащим на боку автомобилем аварийной газовой службы, продемонстрировали в соцсетях очевидцы происшествия.

Сегодня, 15 февраля в самом центре Уфы, около получаса назад на пересечении улиц Гоголя и Чернышевского произошло ДТП, в которое судя по кадрам очевидцев происшествия попала и машина аварийной газовой службы. Газель с синими проблесковыми маячками на крыше и с характерными полосками на самой машине дает основания полагать именно так. На кадрах очевидцев можно заметить еще один автомобиль, который очевидно получил значительные механические повреждения.

Видео:bash.dtp.official

Судя по видео с места происшествию и отсутствии на месте медиков скорой помощи или же очевидцев происшествие обошлось без жертв, однако это только предположение. Данную информацию уже подтвердили в пресс-службе ГИБДД по Уфе — в происшествии к счастью обошлось без жертв.

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