В Башкирии бездомные собаки напали на двух подростков

К счастью, оба ребенка не пострадали. Известно, что это не первые случаи нападения собак в Стерлитамаке, об этом сообщает МВД по республике.

В Стерлитамаке двое несовершеннолетних детей подверглись нападению бродячих собак в разное время. Инциденты произошли во дворе одного из домов улицы Проспекта Октября. Об этом сообщает пресс-служба МВД Башкирии. Установлено, что в первом случае собаки напали на девочку. К счастью, рядом оказалась ее мать и собак удалось отогнать. Второй раз нападение произошло на мальчика, ему удалось убежать от собак. Оба ребенка не пострадали, но позже стало известно, что это не первые случаи нападения животных на этой улице. Сейчас правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства. Следователи должны опросить всех свидетелей, детей, работников администрации и организации по отлову бродячих животных. После всех следственных действий будет установлена правовая оценка. Отметим, что ситуация с нападением бродячих животных в республике сейчас находится в центре внимания СМИ и общественников. Недавно, например, в Уфе бродячие псы попытались напасть на школьника, когда тот убегал от них. К счастью ребенок не пострадал, так как ему на пути попался дворник с лопатой, который и отпугнул агрессивных животных. Также в Башкирии бездомные собаки покусали 21-летнюю девушку, которая провожала своего младшего брата в школу. Ей пришлось обратиться за медицинской помощью.

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