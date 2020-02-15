В Уфе вымогатели похитили бизнесмена и потребовали с него 3 млн рублей

Накануне, 14 февраля, стало известно, что в Уфе полиция задержала двух мужчин, который подозреваются в похищении предпринимателя и вымогательстве у него денег. Подробности сообщили в следкоме.

Как следует из материалов дела, преступление было совершено чдва года назад. 50-летний мужчина и его 59-летний товарищ заманили предпринимателя в свой автомобиль и увезли в офис к своему подельнику. Там началось вымогательство в стиле 90-х годов. Похищенному угрожали убийством его и членов его семьи, если он не заплатит 3 млн рублей. В итоге мужчина дал своим похитителям расписку, пообещав выполнить их требования.

После этого предпринимателя отпустили и стали регулярно напоминать про его «должок». Он успел отдать вымогателям 2,7 млн рублей прежде чем решил обратиться в полицию.

Судя по всему, терпел предприниматель долго, потому что речь о задержании вымогателей зашла только теперь. После заявления потерпевшего похитителей выследили и задержали при помощи спецназа ФСБ. В квартире одного из них были найдены более 23 миллионов рублей, в том числе и в иностранной валюте, их происхождение выяснить пока не удалось. Найден также дорогостоящий автомобиль.

Следствие предполагает, что преступники могут быть причастны к другим похожим преступлениям.