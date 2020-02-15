После гибели 14-летней лыжницы в Башкирии на скамью подсудимых сядет механик

Накануне, 14 февраля, следком сообщил, что завершено следствие по уголовному делу против 60-летнего главного механика ООО «Санаторий «Юбилейный», который обвиняется в оказании услуг, повлекших по неосторожности смерть человека. Подробности сообщаются на сайте регионального управления следкома.

Напомним, смертельное ЧП на трассе горнолыжного центра санатория «Юбилейный» в Абзелиловском районе Башкирии случилось в январе 2018 года. В тот день на склоне тренировались 11 юных спортсменов спортклуба «Металлург-Магнитогорск» из города Магнитогорска.

В ходе очередного спуска по квалификации супергигантский слалом 14-летняя спортсменка упала и ударилась головой о камень. Смерть ребенка наступила почти мгновенно.

Как следует из материалов дела, обеспечить безопасные условия для тренировок в горнолыжном центре должен был главный механик. Известно, что на опасном участке трассы, где погибла девочка, отсутствовала защитная сетка, а выступающий камень, послуживший причиной ее смерти, находился вблизи от края трассы, однако при этом не был огорожен матом. Те не менее главный механик утвердил акт готовности трассы.

После гибели девочка неполадки на трассе были устранены.

Уголовное дело скоро направится в суд. Характерно, что обвиняемый не признал своей вины в происшедшем.