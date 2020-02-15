Под Уфой в огне погибла 5-летняя девочка

Накануне, 14 февраля, в двенадцатом часу ночи начался пожар в жилом бараке по улице Железнодорожной на станции Тауш в Уфимском районе. Подробности сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по РБ.

По данным МЧС, на тушение выехали семь пожарных автомобилей и 19 огнеборцев, а также представители других экстренных служб. На месте выяснилось, что горит одна из квартир, по всему бараку было сильное задымление. Огонь мог перекинуться на соседние помещения.

Пожарным удалось справиться с открытым огнем через час. Были эвакуированы восемь человек, включая двоих детей. Позднее выяснилось, что в огне осталась пятилетняя девочка, которая, к сожалению, погибла.

Резаные раны рук получил 55-летний мужчина, самостоятельно выбиравшийся из горящей квартиры. После перевязки он отказался от госпитализации.