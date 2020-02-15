«Лютый замес»: в Башкирии в ДТП погибли двое, пятеро в больнице, включая ребенка

Сегодня. 15 февраля, на трассе Самара — Уфа — Челябинск в Иглинском районе Башкирии произошло серьезное ДТП. Подробности сообщили очевидцы в группе БашДТП.

По словам свидетелей, ДТП случилось между поселками Балтика и Ауструм. В лобовое столкновение вошли три легковых автомобиля - Chevrolet Niva, Renault Duster и Renault.

В итоге погиб 59-летний уфимец, управлявший автомашиной Renault, проживающий в Уфе и его пассажир. Были госпитализированы пять человек, включая 7-летнего ребенка и 70-летнего пенсионера, управлявшего.автомобилем Chevrolet Niva.

Обстоятельства происшедшего уточняются.