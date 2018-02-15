В Уфе ушло в суд дело о падении металлической конструкции на ребенка

Обвиняемой по делу проходит женщина, работающая мастером ЖЭУ.

В Уфе следком завершил расследование уголовного дела против мастера ООО «Жилищно-эксплуатационной участок - 60», обвиняемой в выполнении работ (или оказании услуг), не отвечающих требованиям безопасности, повлекшим по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

ЧП случилось вечером 23 мая прошлого года во дворе дома № 66/3 по улице Бакалинской в Уфе. Одна из металлических конструкций, которые расположены во дворе дома и предназначены для натягивания веревок для сушки белья, внезапно рухнула на семилетнего мальчика.

Как следует из материалов дела, ответственным за состояние этих металлоконструкций является мастер ООО «ЖЭУ-60», которая вопреки служебным обязанностям, не проследила за их состоянием. В результате телесные повреждения, полученные ребенком, было оценены экспертами как тяжкий вред здоровью.