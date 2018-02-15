В Башкирии на уроке девятиклассник пырнул ножом ровесника

По предварительным данным, пострадавший вымогал у него деньги.

Серьезное ЧП произошло вчера, 14 февраля, в одной из школ города Баймака. Об этом сообщили «Вести-Башкортостан».

Инцидент произошел примерно в 11.30 в кабинете физики. Внезапно один из девятиклассников ударил ножом другого в бок. Раненный подросток был госпитализирован в больницу.

Как уточнили в следкоме, по предварительным данным пострадавший школьник стоял на учете в отделе по делам несовершеннолетних. Он требовал 100 рублей с ранившего его подростка и даже попытался душить его, и тот, вероятно, при помощи ножа решил защищаться от школьного рэкетира.

Поданному факту возбуждено уголовное дело. Обстоятельства происшедшего устанавливаются. В следкоме уточнили, что действия 15-летнего ученика, ранившего ножом одноклассника уголовной ответственности не подлежат в связи с юным возрастом.