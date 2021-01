Супругам, обвиняемым в убийстве ребенка, продлили срок нахождения под стражей

В Челябинске муж и жена обвиняются в жестоком обращении с собственным ребенком, приведшем к его смерти. В настоящее время суд оставил супружескую пару под стражей.

Как сообщает kursdela.biz, осенью прошлого года гражданские супруги избили семимесячного ребенка до летального исхода. Его тело пара выбросила в реку Миасс. Пытаясь уйти от ответственности, обвиняемые заявили о том, что ребенка похитили, однако следователи восстановили истинную цепочку событий. Семья, в которой случилось ужасное происшествие, считалась неблагополучной. У матери уже забирали ребенка, но ей удалось его вернуть. В настоящее время преступление расследует Калининский районный суд Челябинска. Участниками другого уголовного дела стали работники соцзащиты за халатность.

