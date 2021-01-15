Супругам, обвиняемым в убийстве ребенка, продлили срок нахождения под стражей

Как сообщает kursdela.biz, осенью прошлого года гражданские супруги избили семимесячного ребенка до летального исхода. Его тело пара выбросила в реку Миасс. Пытаясь уйти от ответственности, обвиняемые заявили о том, что ребенка похитили, однако следователи восстановили истинную цепочку событий.
Семья, в которой случилось ужасное происшествие, считалась неблагополучной. У матери уже забирали ребенка, но ей удалось его вернуть.
В настоящее время преступление расследует Калининский районный суд Челябинска. Участниками другого уголовного дела стали работники соцзащиты за халатность.