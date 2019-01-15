Видео избиения студента в Уфе оказалось фейком - МВД Башкирии

Уфимцы получали видео, где на кадрах жестоко избивают молодого человека, сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии. Граждане активно делились этим видео в соцсетях и мессенджерах с текстом о том, что якобы избиение происходит в общежитии одного из училищ Ленинского района Уфы.