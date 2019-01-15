Видео избиения студента в Уфе оказалось фейком - МВД Башкирии
Видео конфликта анонимно распространялось в мессенджерах и социальных сетях.
Уфимцы получали видео, где на кадрах жестоко избивают молодого человека, сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии. Граждане активно делились этим видео в соцсетях и мессенджерах с текстом о том, что якобы избиение происходит в общежитии одного из училищ Ленинского района Уфы.
Сотрудники подразделений по делам несовершеннолетних Уфы проверили учебные заведения и установили, что запечатленные события происходят не на территории нашей республики, а сам видеоматериал оказался «вирусным».
В ходе проверки тщательно опрашивались студенты учебного заведения, которое якобы фигурировало в видеозаписи. Данная информация не подтвердилась. Подобных происшествий в училище не выявлено. А само видео оказалось "фейком".
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