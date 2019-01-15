В Уфе полицейские в отделе избили следователей

Странная история произошла Уфе, в Демском отделе полиции, в декабре 2018-го. Туда пришли двое следователей следственного отдела, им нужно было осмотреть помещение в рамках некой доследственной проверки. С собой они взяли, как и положено, двух понятых.

Но что-то пошло не так. По версии следствия, местным полицейским это было по какой-то причине не нужно, и они выпроводили гостей за пределы полицейского участка. Причем, не ласково попросили удалиться, а выкинули с применением насилия.

Теперь сами полицейские являются фигурантами уголовного дела по статье за превышение должностных полномочий с применением насилия. Срок за это предусмотрен серьезный: вплоть до 10 лет лишения свободы.

Что интересно, в ходе доследственной проверки уже по этому делу один из полицейских фигурантов пытался притвориться пострадавшим: предоставил справку о том, что у него в том конфликте была сломана рука. Однако в ходе проверки этот факт не подтвердился.

- В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, – говорят в пресс-службе республиканского управления Следственного комитета России.