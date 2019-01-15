В Башкирии выживший после расстрела мужчина впал в кому

Напомним, 13 января рано утром в одном из сел Учалинского района Башкирии местный 34-летний житель поссорился с супругой. После этого он направился к соседям и открыл по ним стрельбу из оружия. Среди соседей двое мужчин и женщина получили огнестрельные ранения. В результате трагедии погибли четыре человека.