В Башкирии выживший после расстрела мужчина впал в кому
Сегодня, 11:46ПроисшествияРустэм БашкирцевФото: Mkset.ru
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С другими жертвами учалинского стрелка простились сегодня.
Состояние Зарифа Хилажева крайне тяжёлое, сейчас он находится в медикаментозной коме, сообщают "Вести-Башкортостан".
Супруга Зарифа Гульсия скончалась от ранения учалинского стрелка Артура Ибрагимова. Зариф находится в очень тяжелом состоянии. У семьи остались двое несовершеннолетних детей.
Напомним, 13 января рано утром в одном из сел Учалинского района Башкирии местный 34-летний житель поссорился с супругой. После этого он направился к соседям и открыл по ним стрельбу из оружия. Среди соседей двое мужчин и женщина получили огнестрельные ранения. В результате трагедии погибли четыре человека.
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