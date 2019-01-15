В Башкирии разыскивают педофила, который изнасиловал школьницу

2 января в Стерлитамаке в заброшенном здании по улице Деповской, об этом ГТРК«Башкортостан» сообщает со ссылкой на источник в правоохранительных органах. В отношении 15-летней девочки были совершены насильственные действия сексуального характера и изнасилование. По данному факту возбуждено уголовное дело.