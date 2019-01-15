В Башкирии разыскивают педофила, который изнасиловал школьницу
Правоохранители просят помочь в поисках преступника.
2 января в Стерлитамаке в заброшенном здании по улице Деповской, об этом ГТРК«Башкортостан» сообщает со ссылкой на источник в правоохранительных органах. В отношении 15-летней девочки были совершены насильственные действия сексуального характера и изнасилование. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Всех, кто располагает какой-либо информацией по данному факту, просят обратиться по телефонам: (909)3518944, (347)439161, (3473)204534 или по телефону 02. Составлен его фоторобот.
Приметы подозреваемого:
рост 170-175 см, среднее телосложение, круглое лицо, темные короткие волосы, щетина с проседью, толстые фаланги на руках.
Был в темной куртке, коричневом джемпере с узором, темных болоньевых брюках, черные ботинках и темной вязаной шапке.
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